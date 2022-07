Advogado de André Gonçalves afirma que ele não tem condições de pagar pensão à filha

11/07/2022 | 08:10



A polêmica envolvendo o ator André Gonçalves e a pensão alimentícia das filhas ganhou mais um capítulo! Após passar uma noite na prisão e ter que usar tornozeleira eletrônica, o advogado do artista se pronunciou e afirmou que ele não tem condições de pagar o valor à filha Valentina Benini ? fruto do antigo relacionamento com a jornalista Cynthia Benini. As informações são do veículo O Globo.

André Gonçalves ficará 60 dias com a tornozeleira e não poderá ultrapassar uma distância mínima ao redor de sua residência. A decisão não agradou a defesa do artista que argumentou que a medida é contraproducente, pois o impossibilita de circular e trabalhar e, consequentemente, conseguir dinheiro para pagar Valentina e a sua outra filha, Manuela Seiblitz, que também o processa pelo não pagamento de pensão. Eita!

O ator chegou até a propor um acordo com as herdeiras, mas não deu certo. André afirmou que pagaria 10% para cada uma, do valor total que recebesse de cada trabalho, além de mil e duzentos reais.

Vale pontuar que André Gonçalves anunciou a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Rio de Janeiro.