Djokovic vence de virada em Wimbledon e chega ao heptacampeonato

10/07/2022 | 13:50



Na disputa entre Davi e Golias pelo título de Wimbledon, a lógica prevaleceu. Em um jogo bastante disputado neste domingo, Novak Djokovic fez valer a sua maior experiência e derrotou o australiano Nick Kyrdios por 3 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e &/6) de virada em três horas e jogo. A conquista coloca o tenista sérvio como um dos principais nome do torneio. Foi o seu sétimo troféu do major britânico. Ele agora só está atrás do suíço Roger Federer, que levantou a taça por oito vezes.

O resultado confirmou a hegemonia de Djoko que emplacou o seu quarto título consecutivo (2018, 2019, 2021 e 2022) já que em 2020, por causa da pandemia de corovavírus, não houve disputa. Ele faturou os outros três campeonatos nos anos de 2011, 2014 e 2015. O sérvio se junta a Pete Sampras que também foi tetracampeão genuíno entre 1997 e 2000.

Caçador de troféus, ele tem a chance de se igualar a outros dois gigantes do tênis. Bjorn Borg foi pentacampeão entre 1976 e 1980. Federer é outro dessa seleta lista com predomínio de 2003 a 2007.

O triunfo teve ainda um sabor de revanche diante do rival australiano. Os dois se enfrentaram duas únicas vezes em 2017. Nas duas oportunidades, Kyrgios derrotou Nole por 3 sets a 0.

Contando a conquista deste domingo, o sérvio contabiliza 21 taças levando em conta só os torneios de Grand Slam.

Após assegurar a vitória deste domingo, ele fez questão de elogiar o seu rival. "Você é muito talentoso e asc coisas estão se acertando na sua carreira. Tenho certeza de que verei você em muitas retas finais de Grand Slam", falou o tenista Kyrgios.

Sobre o título, Nole se emocionou apesar de estar acostumado a vencer campeonatos em Wimbledon. "Não tenho palavras para descrever o que esse troféu Significa para mim e minha família. É o torneio que mais me motiva. Foi por ele que comecei a jogar", disse em tom emocionado.

Na partida , o saque de Nick fez a diferença e trouxe dificuldades para Djokovic. Depois de abrir vantagem no quinto game, ele confirmou os serviços e saiu na frente.

A partir do segundo set, porém, a história mudou. Djokovic equilibrou a partida e passou a ter bom desempenho nos pontos longos. A frieza do tenista sérvio desestabilizou o australiano que chegou a discutir com membros do estafe na quadra e acabou cedendo o empate no segundo set.

Em um confronto equilibrado, a partida foi se desenrolando com os dois tenistas forçando o jogo de fundo de quadra. Mais centrado, o tenista sérvio conseguiu se impor nos dois sets seguintes, emplacou 3 a 1 diante do rival e confirmou seu sétimo título em Wimbledon.