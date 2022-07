Fabíula Nascimento e Emílio Dantas celebram seis meses de vida dos filhos gêmeos

10/07/2022 | 13:10



No último sábado, dia 9, Fabíula Nascimento e Emílio Dantas realizaram uma festa para comemorar os seis meses de vida dos filhos gêmeos, Roque e Raul. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de registros do dia.

Os pequenos receberam duas convidadas muito especiais em sua festinha: Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lanh. Eles ainda não conheciam as amiguinhas e posaram juntinhos nas fotos da comemoração. Além do registro do encontro, Fabíula ainda compartilhou cliques dos meninos cantando Parabéns, de um momento com o papai e a mamãe e outras imagens fofas dos gêmeos.

Na legenda, ela escreveu:

Seis meses. Seis. Eu disse seis meses!!!!! Loucura louca de amor profundo. Ps: primeiro encontro.