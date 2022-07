Em desfile na Itália, Anitta reencontra Mariah Carey e curte festa com famosos

10/07/2022 | 12:11



Ela está podendo! Anitta foi convidada para assistir ao desfile da Dolce & Gabanna na Itália e ainda arrasou com um look que a grife fez especialmente para ela. Belíssima, a cantora se divertiu muito no evento e na festa que o sucedeu. Ao longo do dia, ela teve a oportunidade de encontrar grandes celebridades, sendo uma delas ninguém menos que Mariah Carey!

Quem acompanha a funkeira sabe que ela é fã de carteirinha de Mariah. Deste modo, os fãs ficaram super empolgados quando ela compartilhou um pequeno registro em que aparece conversando com sua ídolo.

A brasileira ainda posou para alguns cliques ao lado da cantora norte-americana. Quem também estava nas fotos era Kris Jenner, Emma e Romero Britto!

E não parou por aí! Anitta encontrou Ciara e Lupita Nyong'o no evento. Além de posar para alguns registros com as famosas, a poderosa fez o que faz de melhor: dançou e se divertiu muito com elas!

A artista ainda publicou um reels no Instagram com uma série de registros do evento. Na legenda, escreveu:

A vida é bela.