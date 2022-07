Tadeu Schmidt homenageia Fernando Fernandes após final de No Limite: Sucesso, parceiro

10/07/2022 | 12:10



Tadeu Schmidt usou as redes sociais para registrar o encontro que teve com Fernando Fernandes, atual apresentador de No Limite, nos estúdios da Globo. O jornalista aproveitou o momento para parabenizar o colega de emissora após o final do reality.

Na legenda, ele escreveu:

Olha que encontro nos bastidores da TV Globo. Parabéns, Fernando Fernandes! Nós dois vivemos experiências bem semelhantes em 2022, né? Novidade maravilhosa e uma intensidade danada!!! E como é bom chegar ao fim do trabalho com essa sensação de missão cumprida! Sucesso, parceiro! Eu e Fernando nos encontramos pra gravação da campanha do Profissionais do Ano? Em breve, estaremos com outra turma fera no mesmo filme? Aguardem!

Tanto Fernando quanto Tadeu assumiram o desafio de comando um reality show na emissora em 2022. Enquanto Fernandes brilhou em No Limite, Schmidt se desafiou no BBB22.