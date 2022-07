São Bernardo FC segue invicto, mas Alex perde invencibilidade

Heitor Mazzoco

10/07/2022 | 09:13



Pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da série D, o São Bernardo FC empatou, em casa, com o Paraná Clube, ontem, em 1 a 1. O resultado mantém a invencibilidade do Tigre na competição. Entre as quatro divisões do nacional - apenas o time do Grande ABC continua sem derrotas.

No entanto, o goleiro Alex Alves sofreu um gol, o que acaba com o período de 12 jogos sem buscar a bola nas redes. O atleta permaneceu 1195 minutos sem sofrer gols. Alex Alves é o quinto brasileiro em uma lista de goleiros com maior tempo de invencibilidade. O primeiro é Mazzaropi (Vasco), que ficou 1818 minutos sem sofrer gols. Depois aparecem na lista Neneca, do Náutico (1636 minutos), Jorge Reis, do Rio Branco, do Espírito Santo (1604), e, por fim, Zetti, do Palmeiras (1238).

A última derrota do São Bernardo foi nas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano, quando a equipe perdeu para o São Paulo por 4 a 1. A partida ocorreu no dia 22 de março último.

O JOGO

O Paraná, vice-líder no Grupo 7, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. André Krobel, de falta, foi o responsável por quebrar a invencibilidade de Alex Alves. Melhor em campo, o São Bernardo FC empatou ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, João Carlos, de cabeça, igualou o marcador.

Até o fim do jogo, o Tigre dominou o advsersário, mas não conseguiu finalizar com precisão para virar a partida. O São Bernardo lidera o Grupo 7 com 27 pontos. O Paraná é o segundo com 23. A Portuguesa (RJ) tem 18 pontos eoG-4 se encerra com Nova Iguaçu, com 17 pontos. Pela última rodada, o já classificado São Bernardo FC vai ao Rio de Janeiro encarar a Portuguesa.