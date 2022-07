Milton Leite e Bivar lançam Paulo Pinheiro para estadual

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2022 | 00:01



Em evento do União Brasil na manhã de ontem em São Paulo, o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, que é pré-candidato à Presidência da República, e o presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, que irá disputar o Senado na eleição de outubro, lançaram o nome do ex-prefeito de São Caetano Paulo Pinheiro como pré-candidato a deputado estadual. Recentemente, em entrevista exclusiva ao Diário, o próprio ex-chefe do Executivo já havia demonstrado intenção em participar do pleito.

Na pré-convenção nacional, que reuniu boa parte dos pré-candidatos do União Brasil à Assembleia Legislativa e Câmara Federal, Pinheiro discursou e falou da disposição nesse novo momento político. Ele também enalteceu Luciano Bivar. “Quero aqui pedir que multipliquem os votos de parentes e amigos para que Bivar possa ser eleito presidente. Também quero lembrar da importância da família Leite pelos serviços prestados no Estado.”

O político de São Caetano foi anunciado por Milton Leite como “futuro deputado”, que também elogiou a história do ex-prefeito. “É com muita honra que anuncio aqui neste evento que reúne tantos nomes respeitados que Paulo Pinheiro será nosso candidato a deputado estadual representando toda a força de São Caetano e região”, disse o presidente da Câmara de São Paulo.

Paulo Pinheiro estava acompanhado da filha, Gica Pinheiro, e reuniu-se também com o deputado estadual Milton Leite Filho e deputado federal Alexandre Leite, que buscam renovar os mandatos.

Nilson Bonome, que é pré-candidato a deputado federal e foi secretário no governo de Paulo Pinheiro, também esteve na pré-convenção e falou da aliança do partido na eleição. “Um dia de muita alegria para consolidar o projeto do União Brasil. E também estaremos engajados na campanha de Bivar e do Rodrigo Garcia, que faz um grande trabalho em São Paulo.”

O evento também sacramentou o apoio do União Brasil ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), que irá disputar a reeleição em outubro.