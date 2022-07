Polícia encontra 23 paraguaios e um brasileiro em regime análogo à escravidão

09/07/2022 | 11:50



Policiais civis encontraram 23 cidadãos paraguaios e um brasileiro trabalhando em regime análogo à escravidão em uma fábrica clandestina de cigarros em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os agentes localizaram a fábrica clandestina nesta sexta-feira, 8, em uma operação conjunta do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados e da Coordenadoria de Recursos Especiais.

Os trabalhadores encontrados no local foram libertados pelos policiais e já prestaram depoimento. Os investigadores atuam agora para identificar os responsáveis pelo local e pelo maquinário. Agentes conduziram uma perícia na fábrica. Os materiais encontrados foram apreendidos, incluindo o maquinário existente.

A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho foram acionados para trabalhar em parceria com a Polícia Civil no caso.