Marcha para Jesus tem participação de Bolsonaro e Garcia em São Paulo

09/07/2022 | 11:35



Centenas de pessoas participam da Marcha para Jesus neste sábado, na capital paulista. O evento conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que falou aos presentes na concentração, por volta das 10h, na Luz, centro de São Paulo. Ele ainda deve discursar no palco principal.

O governador Rodrigo Garcia também vai participar do evento, mas não há confirmação de discurso, segundo a assessoria de imprensa.

Durante sua fala na concentração da Marcha, Bolsonaro defendeu pautas de costumes e afirmou que o País não pode ter o mesmo cenário político que a Argentina, Colômbia e o Chile, governados pela esquerda.

"Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do País, a maioria do bem, e, nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá", disse o presidente a apoiadores.