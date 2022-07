Thiaguinho relembra de quando participou do Fama

07/07/2022 | 11:11



Caso você não saiba, Thiaguinho que faz tanto sucesso com musicas autorais e também com a longa participação que teve por anos no grupo Exaltasamba, na verdade é uma verdadeira cria de reality show. Isso mesmo, o artista participou do extinto Fama.

E durante a tarde da última quarta-feira, dia 6, o cantor fez questão de compartilhar uma imagem super antiga de quando ele estreou no reality show há 20 anos. Na imagem, Thiaguinho tinha apenas 19 anos de idade e estava dando um largo sorriso para as câmeras. Na legenda, escreveu:

06/07/2002 - 06/07/2022. Há exatamente 20 anos a gente se conheceu através do programa Fama? E THamo junto até hoje! Ihhh? O Muleke ama pagode! Vou torcer por ele! Obrigado pelo voto de confiança! Não foi fácil chegar até aqui?MUITA COISA aconteceu nesses VINTE ANOS? Vixe? Mas, VALEU DEMAIS!

Os fãs rapidamente foram até a publicação elogiar Thiaguinho e revelaram que torciam para ele desde aquela época. Que fofos!