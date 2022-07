Em Power Couple, Brenda e Matheus, Adryana e Albert e Eliza e Hadballa estão na D.R. desta semana

07/07/2022 | 01:10



Power Couple nas alturas! Na última prova dos casais da edição, foi preciso agilidade, coragem e o medo de altura precisou ficar de lado. Os casais foram erguidos junto de um carro e lá em cima, precisavam decorá-lo com uma série de itens para deixá-lo com cara de carro de recém-casados.

O resultado da prova foi revelado apenas no programa ao vivo, e em último lugar, garantindo a primeira vaga da D.R., ficaram Brenda e Matheus. A disputa pelo primeiro lugar ficou entre Karol e Mussunzinho e Adryana e Albert. No fim, quem levou foi Karol e Mussunzinho! Os dois, além de se tornarem o último Casal Power da edição, se livraram da D.R., pois se não vencessem, eles teriam ocupado o segundo banquinho por terem o menor saldo do ciclo. Por coinciência, Adryana e Albert acabaram tendo o segundo menor saldo, e por isso, foram parar na D.R.

Hall dos poderes

No último hall dos poderes desta edição, o Casal Power encontrou as seguintes possibilidades:

Cancelem o voto de um casal. Este casal terá que votar novamente em um casal diferente.

Escolham um casal para votar mais uma vez.

Votação aberta

Em seguida, foi iniciada a votação aberta. Vale lembrar que apesar de serem o Casal Power, Karol e Mussunzinho não estavam imunes desta votação. Os votos da casa foram os seguintes:

Adryana e Albert: Karol e Mussunzinho;

Luana e Hadad: Eliza e Hadballa;

Eliza e Hadballa: Karol e Mussunzinho;

Karol e Mussunzinho: Eliza e Hadballa;

O clima esquentou após o voto do casal, e Karol, Mussunzinho, Eliza e Hadballa começaram a bater boca e não pararam mais!

E por fim, Brenda e Matheus votaram em Karol e Mussunzinho, o que desempatou a votação e os colocou na D.R., mas nem tudo estava decidido! Ainda havia o poder que o Casal Power detinha. Eles optaram por escolher um casal para votar mais uma vez, e eles escolheram Luana e Hadad para votar novamente. Eles votaram em Eliza e Hadballa, o que retomou o empate, mas como Karol e Mussunzinho são o Casal Power, eles têm o poder de desempatar, e claro, colocaram Eliza e Hadballa na berlinda.

E aí, quem sai desta vez?