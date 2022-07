Temor com recessão e com fiscal no Brasil impede Ibovespa de subir com convicção

06/07/2022 | 11:38



O Ibovespa tenta recuperar parte da queda recente, mas há poucos motivadores da alta. Após ceder 0,12%, na mínima diária aos 98.181,28 pontos, o índice Bovespa sobe na manhã desta quarta-feira, 6, mas sem forças para retomar a marca dos 99 mil pontos vista mais cedo (máxima a 99.141,21 pontos, alta de 0,86%). Porém, a alta não convence, o que sugere que terá dificuldade em apagar o recuo nos dois últimos pregões.

Enquanto espera a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que sai às 15h, e monitora o noticiário envolvendo a PEC dos Benefícios, o mercado avalia indicadores americanos.

O índice de gerentes de compras composto, da S&P Global, dos EUA, recuou a 52,3 em junho, de 53,6 em maio, enquanto o ISM de Chicago de serviços caiu a 55,3 (previsão de 54). Já o indicador de emprego Jolbs mostrou que a abertura de postos de trabalho caiu a 11,254 milhões em maio.

"Se os PMIs tivessem acelerado, indicaria um Fed mais agressivo nos juros. Mas se olharmos pelo lado da oferta, ela está muito fraca. O grande ponto é a parte de serviços que, se puxar muito preocupa. A questão é que o Fed errou lá atrás ao estender as benesses durante a pandemia, gerando muita liquidez nos mercados e puxando os preços. Não tinha produção e o estoque caiu", explica Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.

Conforme Velloni, o grande temor é com a recessão, em meio um ambiente de alta de juros e instabilidade da China por conta da covid-19. Por isso, diz o economista da Frente Corretora, o mercado espera a ata do Fed para tentar entender o quanto a autoridade monetária pretende frear a economia, à medida que a inflação segue elevada.

Além do externo, investidores têm cautela diante do adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Benefícios, também chamada de 'PEC Kamikaze', em comissão especial da Câmara. No entanto, hoje, à rádio CBN, o relator da PEC, Danilo Forte (União Brasil-CE), rebateu as críticas com relação à duração da proposta que vai vigorar até dezembro deste ano ao afirmar que seria uma "irresponsabilidade fiscal" prorrogar as medidas e comprometer o orçamento de 2023".

Além disso, a alta do petróleo é insuficiente para empolgar as ações do setor e também o índice Bovespa, já que o minério de ferro no mercado futuro chinês caiu, ajudando no recuo das bolsas asiáticas.

Como destaca Jennie Li, estrategista de ações da XP, a queda na Ásia reflete principalmente temores relacionados à covid-19 na China, em meio a mais uma rodada de testes em massa em Xangai. Apesar de ter suspendidos os isolamentos, a cidade mais populosa do país continuará impondo restrições, o que pode acentuar o desaquecimento da economia do gigante asiático.

Enquanto isso, as bolsas europeias sobem se ajustando a alguma melhora vista no fim do pregão de ontem nos EUA, as americanas têm instabilidade, com viés de baixa.

"À tarde, a ata do Fomc deve reiterar o modo atual de combate à inflação, o que tem sido sinalizado nas recentes declarações de dirigentes do Fed, apoiando mais uma alta de 75 bps nos juros neste mês", acrescenta o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Às 11h21 desta quarta-feira, o Ibovespa subia 0,20%, aos 98.494,93 pontos.