Netuno vence e lidera, Cachorrão perde e São Caetano pega o Oeste

Da Redação



06/07/2022 | 08:58



O Água Santa venceu a favorita e candidata ao título Portuguesa na estreia da Copa Paulista e lidera o Grupo 3 da competição. Mesmo jogando no Canindé, domingo, o Netuno não tomou conhecimento da Lusa e fez 1 a 0. O estreante Gleyson, aos 32 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida.

Já o EC São Bernardo, no sábado, não teve a mesma sorte e foi surpreendido pelo Juventus em pleno Estádio 1º de Maio. Lucas Gomes, aos 3 minutos da segunda etapa, fez o gol do Moleque Travesso. Outras duas equipes do grupo, São Caetano e Oeste jogam hoje, às 19h, na Arena Barueri.

Com os resultados do fim de semana, Água Santa e Juventus são os líderes da Chave 3. Na próxima rodada o Netuno recebe o Oeste, dia 13, às 15h; e o Cachorrão faz clássico regional com o Azulão, dia 9, às 15h, no Anacleto Campanella, em São Caetano.

Os outros resultados da Copa Paulista foram, pelo Grupo 1, Noroeste 0 x 2 Marília, Sertãozinho 0 x 3 Comercial. Já pela Chave 2, XV de Piracicaba 2 x Lemense 2, Primavera 1 x 3 Desportivo Brasil, e Rio Claro 1 x São Bento 4.

FEMININO

O EC São Bernardo inicia atividades do departamento de futebol feminino. Confirmado no Campeonato Paulista na última semana, será o único time da região no torneio. Will Viana, especialista em estratégia esportiva e com passagens por clubes do Brasil e do Exterior, está à frente do projeto, que terá parceria da THE360, empresa da Capital especializada em gestão esportiva. As partidas serão nos estádios 1º de Maio, na cidade, e Bruno Daniel, em Santo André. A estreia será dia 10 de agosto, com horário, local e adversário a definir.