No Masterchef Brasil, a convidada Valeska Popozuda coloca as mãos na massa e realiza prova junto dos participantes!

06/07/2022 | 01:11



E vamos de churrasco no Masterchef Brasil! Cada jurado escolheu um prato que deveria ser preparado. Erick Jacquin escolheu um polvo, Henrique Fogaça escolheu short rib, e para completar, Helena Rizzo escolheu vegetais para um churrasco vegetariano.

A prova ainda contou com a participação especial de Valeska Popozuda, mas se você acha que ela ficou só olhando, está enganado! Os participantes precisaram se dividir em dois grupos, e como havia um número ímpar de pessoas, a cantora entrou no jogo para colocar a mão na massa e deixar a disputa igualada.

A divisão ficou da seguinte forma:

Equipe Vermelha: Fernando, Parakevi, Renato, Edileide e Valeska.

Equipe Amarela: Lays, Rafael, Jason, Melina e Bruno.

Eles tiveram uma hora e meia no total para preparar os pratos, sendo que na primeira meia hora era preciso entregar o polvo, na segunda, os legumes e na última, a short rib.

Na hora de mostrar o prato final, a Equipe Vermelha recebeu uma série de elogios pela carne feita, e Fogaça chegou a dizer que o prato representa muito bem o tema da prova! Já a Equipe Amarela foi considerada mais mediana, e os jurados acharam que a apresentação, assim como o corte da carne, deixou a desejar.

Segundo os jurados, tanto no primeiro quando no segundo round as equipes chegaram a resultados bem próximos, fazendo o terceiro round ser decisivo. O fato de a Equipe Amarela ter cortado a carne realmente trouxe pontos negativos para eles, e no fim, quem venceu foi a Equipe Vermelha!

Prova de eliminação

Nem todos da Equipe Vermelha foram salvos da eliminação! O capitão Jason precisou escolher uma pessoa, que poderia ser ele mesmo, para descer do mezanino e ir para a prova. Ele escolheu Paraskevi, dizendo que ela ficou responsável pelo item principal da primeira prova, e acabou não indo muito bem.

A prova teve como tema um prato típico japonês chamado Chankonabe, que consiste em um caldo tem temperado com uma série de ingredientes que ficam organizados na parte de cima do recipiente onde será servido. Os participantes tiveram apenas uma hora para realizar a prova!

Os participantes ficaram um tanto quanto perdidos no mercado, e durante a prova, acabaram se ajudando e dividindo os ingredientes que pegaram uns com os outros. Alguns participantes, como Rafael e Lays, demonstraram confiança apesar do tema desafiador. Quando o tempo acabou, Lays se deu conta de que não havia colocado o frango em seu prato, e Paraskevi e Jason esqueceram de tampá-lo.

Bruno foi o primeiro a mostrar o prato aos jurados, e ouviu deles que seus ingredientes estavam crus. Jason estava confiante com seu prato, mas seu camarão também acabou ficando cru. Os jurados também acharam que falou personalidade no prato.

Lays foi o destaque positivo da prova e recebeu muitos elogios dos chefs! Melina, Rafael e Paraskevi ficaram entre os medianos, enquanto Bruno e Jason ficaram entre os piores pratos. Segundo Fogaça, o que definiu a eliminação foi uma série de ingredientes do prato terem ficado crus, e com isso, Bruno foi eliminado.

Antes de deixar o programa, ele revelou que está em remissão de um câncer há um ano, e deixou a mensagem de que sua história não acaba ali e irá continuar sendo escrita. Ele ainda destacou a conquista que é para ele ter feito parte do Masterchef Brasil.