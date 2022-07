Cidadania vai sair maior da eleição, diz Manente

Da Redação



05/07/2022 | 08:24



Uma das principais lideranças do Cidadania no Estado, o deputado federal Alex Manente, que também é tesoureiro nacional do partido, entende que a sigla sairá ainda mais forte da eleição de outubro deste ano.

A análise está baseada na boa perspectiva das pré-candidaturas do partido no Grande ABC. “A consolidação da federação com o PSDB já foi importante, porque superamos a questão da cláusula de barreira e conseguimos agora observar nos municípios os potenciais quadros que temos para disputar a eleição”, explicou.

Além do próprio Alex Manente, que buscará um novo mandato na Câmara Federal, o Cidadania tem a primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra como pré-candidata a deputada estadual, além do vereador de Diadema Rodrigo Capel, que também busca cadeira no Parlamento paulista.

“A filiação da Ana Carolina foi muito comemorada, porque acreditamos no potencial eleitoral dela e é uma grande referência no trabalho social. Nossa expectativa é que ela seja uma grande representante da região e do Cidadania na Assembleia”, falou o deputado federal sobre a ex-presidente do Fundo Social de Santo André.

Alex entende que o bom resultado nas urnas, neste ano, irá credenciar o partido para disputar candidaturas a prefeito ou vice no Grande ABC na eleição de 2024. “Estamos trabalhando para ter condições de disputar o majoritário em todas as cidades. Essa é a nossa expectativa”, disse. “Temos condições de sair muito mais fortes da eleição deste ano.”

Para o tesoureiro nacional do Cidadania, a ideia é que, a partir da federação, possa ser construído um processo de fusão com o PSDB.

Sobre a disputa estadual, Alex acredita no crescimento do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição. “Ele tem um grande arco de apoio político e é o mais completo governador que já tivemos. E, chegando ao segundo turno, ele vence a eleição.”