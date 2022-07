Sistema Cantareira, que operava em faixa de alerta, reduz nível de água

03/07/2022 | 12:55



O Sistema Cantareira, que ontem passou a operar oficialmente na faixa de alerta, com seu nível de água tendo atingido 39,5% da sua capacidade de armazenamento, opera neste domingo com 39,4%, demonstrando uma ligeira queda de queda de 0,1 ponto porcentual.

Os dados são da Sabesp e mostram que o nível de água na Cantareira está bem abaixo da sua medida histórica, de 46,5%, o que suscita preocupação das autoridades hídricas e, principalmente, dos 7 milhões dos usuários de água da represa espalhados pela Região Metropolitana de São Paulo.

E a trajetória de baixa do nível de água na Cantareira tende a não se reverter já que os institutos de meteorologia não preveem chuvas para os próximos dias. A Agência Nacional de Águas (ANA) estabelece como faixa de alerta de um reservatório quando o nível útil de água fica abaixo dos 40%.

Em algumas regiões da cidade de São Paulo a Sabesp vem cortando, já há algum tempo, o fornecimento de água por algumas horas à noite até o começo da manhã do dia seguinte sob a alegação de menor pressão do sistema.

Os demais reservatórios operam com o nível de água acima da média histórica. O Alto Tietê está neste domingo, 3, com o seu volume útil de água em 59,6% ante uma média histórica de 49,9%. Na Represa de Guarapiranga, o nível de água hoje é de 74,7% quando o histórico é de 41,5%.

O reservatório de Cotia está hoje com 84,1% da sua capacidade de armazenamento ocupada, diante de uma média histórica de 51,3%. Rio Grande está com quase toda a sua capacidade ocupada. Neste domingo o nível de água neste reservatório está em 97,5%. A média histórica de Rio Grande é de 54,2%. São Lourenço também está com um nível bom, de 87,8% ante uma média histórica de 77,7%.

O nível do Sistema Rio Claro está em 44,3%, bem abaixo da média histórica de 91,3%, mas não preocupa ainda porque seu nível está acima dos 40%.