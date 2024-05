Mau tempo faz prefeitura de Porto Alegre emitir alerta pedindo suspensão de resgate de vítimas

A Prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta na tarde desta quarta-feira, 8, pedindo a voluntários que suspendam temporariamente as operações de resgate com barcos em razão do mau tempo.

A capital gaúcha e sua região metropolitana têm previsão de chuva de até 15 mm, com possibilidade de descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas. Segundo a prefeitura, tão logo o tempo permita, as atividades serão retomadas.

Vários bairros ainda estão tomados pela água, e moradores percorrem trechos de barco em busca de mantimentos. Cerca de 12 mil pessoas recebem acolhimento nos abrigos temporários montados na cidade.

Segundo pesquisadores, a inundação do Lago Guaíba - a maior já registrada - deve persistir por tempo indeterminado na região metropolitana, diante da previsão de temporais intensos em grande parte do território gaúcho nos próximos dias.

O Rio Grande do Sul vive o pior desastre climático de sua história. Em todo o Estado, o temporal já deixou ao menos 100 mortos, enquanto 128 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 160 mil pessoas estão desalojadas e 66 mil recebem acolhimento em abrigos públicos.

De acordo com a agência MetSul, as enchentes ainda devem se agravar no sul do Estado, devido à cheia da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do Guaíba e outros rios. "Todos os rios que desaguam na lagoa tiveram enchente recorde ou histórica", diz o alerta.