Ao som dos clássicos

Da Redação



03/07/2022 | 00:01



Na tela a projeção de algumas das maiores (e melhores) animações já feitas. No palco, o talento de grandes músicos executando os temas dos filmes. Essa é uma síntese do espetáculo Pixar in Concert, que estreia dia 9, no Teatro Alfa, na Capital.

A produção é assinada pela Aventura, uma das maiores produtoras de espetáculos musicais do País. O evento reúne a magia de uma orquestra sinfônica tocando as trilhas originais de filmes premiados, sincronizadas com as imagens em uma super tela, com efeitos especiais, cantores convidados e uma grande surpresa.

As apresentações acontecem sempre aos sábados e domingos, até o dia 17, com a participação da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos. Já no Rio de Janeiro, o evento será entre os dias 21 e 31 na Cidade das Artes, com 60 músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ambas as orquestras estarão sob a regência do maestro Adriano Machado.

Pixar in Concert apresentará músicas e cenas de 15 clássicos, incluindo o filme de animação inaugural da Pixar, Toy Story, e os filmes Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille, Wall-e, Up – Altas Aventuras e Viva – A Vida é Uma Festa,todos eles ganhadores do Oscar.

Os ingressos, a partir de R$ 25, estão disponíveis na plataforma Sympla (sympla.com.br) e/ou na bio do Instagram @aventurateatros.

Destaque para as partituras dos compositores vencedores do Oscar e do Grammy Randy Newman (Toy Story, Monster Inc. Universidade Monstro e Carros), Michael Giacchino (Os Incríveis, Os Incríveis 2, Ratatouille, Up – Altas Aventuras, Divertidamente, Viva – A Vida é Uma Festa), além de música de Thomas Newman (Procurando Nemo, Procurando Dory, Wall-e).

A produtora Aventura está prestes a completar 15 anos de mercado com mais de 35 superproduções.

EXPOSIÇÃO

São Paulo recebe, a partir do dia 20, o Mundo Pixar, que é considerado o maior evento da Pixar já realizado. É uma exposição interativa e imersiva, com recursos tecnológicos para que o visitante possa interagir com o conteúdo apresentado ou vivenciar alguma experiência.

Serão 2.800 metros quadrados de diversão montados no estacionamento do Shopping Eldorado, na Capital. Lá, os visitantes serão convidados a fazer um percurso por diversas salas, onde serão apresentados de forma lúdica a história e o trabalho do estúdio de animação Pixar.

No cenário de UP: Altas Aventuras será possível fazer um passeio pelo jardim e pela casa de Carl Fredricksen com seus objetos mais icônicos e com uma vista peculiar da janela.

No Monstros S.A haverá uma visita à fábrica de processamento de gritos, onde sua experiência será conduzida pelos monstros mais queridos de Monstrópolis.

Em Toy Story, no quarto do Andy será possível se sentir como um brinquedo e interagir com alguns de seus personagens favoritos. Em Carros, uma parada obrigatória no Flo’s V8 Café para reabastecer a diversão com os moradores de Radiator Springs.

São vários cenários temáticos, sendso um mais divertido que o outro.