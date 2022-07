São Paulo entrega 170 ônibus para agilizar transporte no Grande ABC

Thaina Lana

02/07/2022 | 07:49



Pela sétima vez na região desde que assumiu o governo do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB) esteve ontem em São Caetano para anunciar novos investimentos para o Grande ABC. Esta é a primeira visita do tucano ao município desde que tomou posse do cargo, em 1º de abril. Na ocasião, o chefe do Palácio dos Bandeirantes entregou 170 ônibus que irão integrar a frota dos sete municípios da região, nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo).



A modernização dos coletivos contou com investimento de R$ 70,5 milhões realizado pela Next Mobilidade (ABC Sistema), SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada a partir da prorrogação por 25 anos do contrato de concessão com a Metra, operadora do Corredor ABD. Os novos veículos atendem diariamente cerca de 182 mil passageiros.



A nova frota, colocada para operação gradativamente desde abril de 2022, é composta por 70 ônibus novos zero quilômetro e 100 veículos seminovos, com chassi Mercedes Benz, carroceria Caio Apache Vip e motor Euro V, tecnologia que garante eficiência energética e baixa emissão de poluentes. Os veículos possuem ar-condicionado, elevador para pessoas com mobilidade reduzida e são equipados com wi-fi e tomadas USB para recarga de eletrônicos.



“Os novos ônibus irão beneficiar a população mais carente que utiliza o transporte público diariamente. A nova frota está mais moderna e trará mais conforto aos usuários. É um grande investimento para mobilidade urbana do Grande ABC”, declarou Rodrigo Garcia durante coletiva. O gestor ainda anunciou que gradativamente toda frota de ônibus da região deverá receber novas unidades.



O evento de entrega ocorreu no Espaço Verde Chico Mendes e contou com a presença do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e dos prefeitos da região. Estiveram presentes o anfitrião José Auricchio Júnior (PSDB); Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, e Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires. Rodrigo Garcia autorizou ainda a liberação de R$ 10 milhões para a construção do novo Parque Tamoyo, no Bairro Cerâmica.



O espaço público contará com 15 mil metros quadrados e será integrado ao projeto arquitetônico do Parque Tom Jobim, totalizando 30 mil metros quadrados destinados para área de lazer. O Parque Tamoyo terá pista de caminhada, academia ao ar livre, espelho d’água, redário, quiosque, palco, playground com piso emborrachado, sanitários, fraldário e pergolados.



OBRAS BRT-ABC

Prevista para iniciar ontem, a segunda etapa das obras do BRT-ABC deve ocorrer até o começo de agosto. Segundo Assalve, o atraso ocorreu devido a demora para conseguir a licença ambiental junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em alguns trechos por onde passará a obra.



O traçado do modal já começou a ser construído em fevereiro deste ano no terminal rodoviário João Setti, no Centro de São Bernardo. O BRT-ABC deverá passar por São Bernardo, Santo André e São Caetano e ligará a região à Capital, por meio de corredor exclusivo, até o Tamanduateí.