Câmara de Rio Grande cassa mandato do prefeito Claudinho da Geladeira

Com a decisão, ao menos na esfera política, quem assume o Executivo da cidade agora é a atual vice-prefeita, Penha Fumagalli (PTB).

Claudinho da Geladeira se torna o primeiro prefeito a ser cassado na cidade. Coube ao presidente da casa, Charles Fumagalli (PTB), proferir a decisão de cassação do tucano.

Com o impeachment, Claudinho da Geladeira também deverá ficar inelegível por oito anos, conforme a Lei da Ficha Limpa.

MARATONA

A sessão, que teve início às 13h de ontem, se arrastou por 20 horas e atravessou a madrugada de quinta para sexta-feira.

Isso porque o relatório final apresentado pela comissão processante tinha mais de 600 páginas. Os parlamentares se revezaram para realizar a leitura do documento.

Ao fim da leitura, coube aos advogados de Claudinho da Geladeira sustentarem a defesa.

Durante as alegações da defesa, o advogado Carlos Callado até elogiou os advogados sobre a leitura das mais de 600 páginas.

O advogado, entretanto, declarou que Claudinho da Geladeira não teve acesso aos documentos e que esse fato prejudicava a atuação da defesa.

VOTAÇÃO

Somente após as alegações da defesa que os vereadores puderam votar pela admissão ou rejeição do relatório que pedia a cassação do prefeito.

Cada parlamentar teve 15 minutos para discursar e fazer seu voto.



NA PREFEITURA

O Diário apurou que o prefeito Claudinho da Geladeira, junto do secretário de governo, Admir Ferro, acompanharam grande parte da sessão do prédio da Prefeitura.