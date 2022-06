Crise de choro, ídolo de imunidade e eliminação... Saiba tudo o que rolou no último episódio de No Limite

29/06/2022 | 10:11



A última terça-feira, dia 28, não foi nada tranquila para os participantes de No Limite. No Portal, Pedro discutiu com Ninha e Flavia sobre alianças e falta de confiança, as meninas entregaram que não tem mais clima para fazer amizades com os meninos, mas Pedro não concordou muito com a colocação e eles acabaram discutindo.

De volta ao acampamento, o escoteiro se desesperou e caiu no choro, cogitando até a possibilidade de desistir do reality, mas foi consolado por Victor. Lucas, por sua vez, parece não ter gostado da crise de choro e, para as câmeras, ele contou que não se sente mais seguro tendo o escoteiro como aliado. Eita que o jogo está se afunilando!

A Prova do Privilégio garantiu um segredinho!

As duas tribos participaram da prova que exigia resistência e estratégia dos participantes, mas, no final, o vencedor foi mais do que bem recompensado. Lucas teve o melhor desempenho e conquistou itens de higiene pessoal e um travesseiro para poder descansar melhor.

Ele também recebeu uma carta que escondia um segredo: existia um ídolo de imunidade escondido no acampamento. É claro que ele tinha a oportunidade de achar primeiro, então, decidiu compartilhar a informação com Victor e Charles, com medo de que Pedro descobrisse antes.

Mas os instintos do escoteiro não falharam! Pedro ficou confuso com toda a movimentação que estava acontecendo e logo sacou o que estava acontecendo entre os integrantes, começando a própria busca. Porém, o prêmio não ficou com nenhum deles, Ipojucan foi quem levou a melhor após ter pego a informação com Charles.

Mas calma que ainda não acabou! Também teve a Prova da Imunidade, outro desafio que exigiu equilíbrio e a vitória ficou entre Pedro e Ipojucan. Os dois deram show de resistência, mas o mineiro acabou levando o prêmio após vários momentos de tensão.

Com duas imunidades em mãos, Ipojucan tentou passar um de seus poderes para Victor, como prova de sua aliança. Mas regras são regras e o apresentador, Fernando Fernandes, explicou que o benefício é intransferível, sendo assim eles foram levados ao Portal para planejarem a eliminação - e Pedro se deu mal, deixando o programa.

Antes do escoteiro se tornar o 17° eliminado do reality, ele tentou uma estratégia para enganar os companheiros. Pedro usou a mesma ideia que já tinha sido usada por outro participante, a invenção de uma imunidade falsa, mas a mentira não colou já que Victor e Ipojucan sabiam de tudo.