Samara Felippo dispara: Filho jamais segurou casamento

28/06/2022 | 11:10



Samara Felippo sempre faz desabafos importantes e propõe reflexões necessárias nas redes sociais. Na última segunda-feira, dia 27, a atriz publicou uma foto com as filhas, Alice, de 13 anos de idade, e Lara, de nove anos, e falou sobre términos de relacionamentos.

A partir do momento em que uma mulher se pega pensando se tem coragem ou não de pedir o fim do casamento, algo já revirou por dentro. Quando ela começa a questionar se é o caso de se separar com filhos ou de colocar os filhos como uma moeda de troca para que aquela relação não venha a falir, é porque já existe algo exponencialmente errado ali. Até porque, sempre achamos que a culpa pelo término é invariavelmente nossa, começou.

Filho jamais segurou casamento, mas, no fundo, algumas gerações passadas acreditavam de verdade que era preciso manter o casamento aparente e feliz, passando por cima de toda e qualquer violência, para não traumatizar os filhos. Ou, até mesmo, para tentar não carregar a culpa por essa falência. Seus filhos não verão uma mulher forte. Eles verão uma mulher exausta, estressada, triste, renunciando seus sonhos, sua liberdade, sua identidade e profissão, na maioria das vezes. Eu e elas, muitos aniversários e momentos nossos! Só nossos, escreveu.