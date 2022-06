Testamos: microfone sem fio Maono WM820 TikMic é ótimo para gravações ao ar livre

Beatriz Ceschim

29/06/2022 | 09:55



A criação de conteúdo em áudio e vídeo exige prática e equipamentos de qualidade. Um dos aparelhos fundamentais nesse processo é o microfone. O 33Giga recebeu para teste o WM820 TikMic – dispositivo sem fio da MAONO que possibilita fazer gravações de qualquer lugar.

O WM820 TikMic é muito bom, já que cumpre o que se propõe. É possível usar o aparelho com uma capa de pelinhos em cima ou com microfones de lapela. Dessas duas formas, o dispositivo capta muito bem a voz, sem absorver os ruídos do ambiente. O interessante de virem dois microfones é a possibilidade de fazer gravações com outra pessoa, em qualquer lugar – sem ficar refém de fios ou um local fechado.

Na primeira tentativa de sincronização com o celular, foi um pouco difícil de entender como fazer a conexão e não deu certo. O manual que vem com o aparelho está em outras línguas e tem poucas instruções em inglês. Depois, na segunda volta, foi possível conectar o aparelho ao smartphone e realizar o teste.

Tecnologia de conexão: Wi-Fi

O que vem na caixa: dois transmissores, um receptor, duas lapelas, três pelinhos, cabos para conexão, carregadores e uma bolsa

Fonte de alimentação: Bateria 350mAh/3.7V

Média de duração da bateria (em horas): ?6

Dimensões (em mm): 45 x 45 x 17

Pontos positivos: tamanho compacto, qualidade sonora, facilidade de transporte e manuseio

Pontos negativos: dificuldade com o manual, duração da bateria, preço

Preço: R$ 800, em média

Em relação à bateria, o produto promete seis horas de funcionamento sem recarga. No geral, a carga é o suficiente para fazer gravações e durou aproximadamente sete horas. Entretanto, é pouco tempo para quem precisa trabalhar o dia inteiro com isso. Logo, é importante pensar se ficar refém do carregador será um problema ou se essa duração está dentro do necessário.

Um ponto positivo do WM820 TikMic é o seu tamanho. Como já dito, os microfones e o sincronizador não possuem fios, além de serem compactos e leves. Isso facilita o manuseio e transporte desses equipamentos para realizar gravações ao ar livre, como vlogs e entrevistas.

Apesar de captar um som limpo e ser prático, o preço do dispositivo é bem salgado. O aparelho é encontrado com valores a partir de R$ 800. Por ser sem fio, é uma saída para quem busca por opções portáteis e que gerem áudios de qualidade. Entretanto, a bateria pequena e o custo-benefício também devem ser colocados na balança. No geral, é um equipamento muito bom que garante um resultado sonoro ótimo.