Municípios ampliam pontos de vacinação

As prefeituras do Grande ABC seguem mobilizadas para ampliar a cobertura vacinal da população contra a Influenza e a Covid-19. Santo André divulgou mais um reforço da imunização, com a abertura de novos pontos de vacinação.

A partir desta semana, os moradores passam a contar com 41 locais de aplicação das doses. As novidades são a inclusão de ponto no terminal de ônibus da Vila Luzita, das 9h às 16h, sem agendamento, e nas lojas solidárias dos shoppings Santo André, ABC, Grand Plaza e Atrium, das 10h às 20h, com agendamento.

A imunização contra as doenças segue disponível nas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, na estação de trem Prefeito Celso Daniel (das 9h às 16h) e em dois postos com sistema drive-thru, nos estacionamentos da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) – Avenida dos Estados, 2.195, no bairro Santa Teresinha – e do Carrefour, na Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Homero Thon.

Para se vacinar contra Covid-19 nos drives e nas lojas solidárias, os moradores devem realizar agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid. Para a imunização contra a Influenza, não é necessário agendamento prévio.

A Prefeitura de Mauá também reforçou a imunização contra o coronavírus e a gripe com ponto na Estação Mauá da CPTM(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A aplicação no local acontece até sexta-feira, das 16h às 20h. As doses seguem disponíveis nas UBSs do município.

Em Diadema, a Prefeitura promoverá o reforço da imunização na Festa de São João. Equipe da saúde aplicará os imunizantes contra Influenza e Covid-19 das 15h às 20h do sábado, na Praça da Moça, onde o evento acontece.

As vacinas que imunizam contra a Influenza e o coronavírus estão disponíveis em todas as cidades da região, nas unidades de saúde e outros postos de reforço. Os moradores devem ficar atentos aos documentos necessários, endereços, horários de vacinação, bem como às orientações para receber os imunizantes, entre as quais o tempo de intervalo entre as doses.