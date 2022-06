Prefeito de São Bernardo vai ao MP contra mau serviço da Enel

Da Redação



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), oficializou ontem representação no MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) contra a Enel Distribuição São Paulo, pelos maus serviços prestados pela concessionária de energia elétrica na cidade. O documento foi formalizado ao lado da deputada e primeira-dama, Carla Morando (PSDB), no gabinete do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo.

A ação de São Bernardo envolve lista de denúncias registradas no município, o que inclui a ausência do serviço de deseletrificação em redes próximas a copas de árvores. A despeito de a concessionária ser a responsável pelo trabalho, de acordo com as informações documentadas, a Enel não realiza o processo. Quando a Prefeitura necessita fazer a atividade de poda em árvores, por exemplo, fica na dependência da empresa, inclusive em casos de queda de energia.

“É uma nova representação especificamente sobre São Bernardo. É inaceitável a deseletrificação que a Enel não faz e, diante disso, não podemos podar as árvores. Tem bairros que ficam por horas e até dias no escuro pela falta da execução do serviço. Agradeço ao doutor Sarrubbo por receber pessoalmente nossa representação. Estou formalizando esse documento porque a Enel não respeita ninguém. Esperamos que a concessionária possa respeitar, ao menos, o MP e, desta forma, possa assim atender os cidadãos da cidade”, sustentou o prefeito. “Queremos uma solução prática”, acrescentou Orlando Morando.

Diante do exposto no encontro com Orlando e Carla na sede da Promotoria, em São Paulo, Sarrubbo se comprometeu a examinar o conteúdo integral da acusação. “O Ministério Público é a casa da cidadania. Nós recebemos a representação e, dentro dos parâmetros legais, vamos investigar <CF51>(o caso)</CF> e tomar as providências eventualmente cabíveis, conforme o que foi relatado”, pontuou o procurador-geral de Justiça de São Paulo – posto que confere a ele o comando do Ministério Público paulista –, recentemente, reconduzido ao cargo até 2024.

Em março, foi impetrada representação no MP contra a Enel relacionada a denúncias diretamente ligadas ao Estado, abrangendo, entre os pedidos, que a concessionária cumpra o serviço para o trecho urbano da Rodovia Anchieta em São Bernardo. Na ocasião, o local estava sem iluminação, situação que gerava sensação de insegurança a moradores que têm imóvel no entorno, assim como era prejudicial a motoristas que trafegam pela via.

