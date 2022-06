Perto de completar 40 anos de idade, Grazi Massafera fala das expectativas para o aniversário: -Essa idade tem uma leveza absurda

26/06/2022 | 15:11



Grazi Massafera completa 40 anos de idade na próxima terça-feira, dia 28, e a atriz conversou com o Extra sobre sua trajetória pessoal e profissional. Sobre o aniversário, a atriz disse estar ansiosa e que vem se preparando para a data.

- Brinco porque desde os 38 anos eu falo que tenho 40. Acho que estava ansiosa porque acho uma idade linda e potente. Venho me preparando para ela de dentro para fora. É muito louco, porque em relação a nós, mulheres, tem um peso para fora. Mas venho me transformando para dentro, porque essa idade tem uma leveza absurda, traz, para quem busca e procura, paz, maturidade, discernimento e prazer. Tanto que chamam de idade da loba.

E completou:

- Quero entrar não só nos 40, mas nos 50 sendo uma mulher interessante para mim, para minha filha, para quem convive comigo. Tenho muita coisa para realizar em vários âmbitos da minha vida, coisas abstratas, coisas mais concretas. Estou feliz e quero mais.

Grazi é mãe de Sofia, de dez anos de idade, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond.

- Estou muito realizada, mas ainda falta muita coisa. Quero continuar assistindo ao desenvolvimento da minha filha, fazendo parte dele, sendo conduzida e conduzindo.

Uma questão importante para a atriz é cuidar de seu corpo. Frequentemente ela aparece em seu Instagram mostrando um pouco de seus exercícios físicos e usando roupas de treino.

- Estou bem com o meu corpo físico e mental, bem com a minha estrutura, com as minhas escolhas profissionais e pessoais. Enfim, estou realizada com a minha curiosidade constante, que me estimula, que me deixa viva e vai me deixar eternamente, porque há estímulo.