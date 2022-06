Claudia Baronesa manda recado para Gabi Augusto: -A gente se vê no dia do processo

25/06/2022 | 16:10



Clima tenso entre os casais! Claudia Baronesa não gostou nem um pouco do fato Gabi Augusto ter feito uma publicação no Twitter detonando Rogério após o reencontro dele com Cartolouco. Revoltada, a mãe de MC Gui gravou uma série de vídeos nos Stories do Instagram soltando o verbo sobre a situação.

- Você não vai tirar a nossa alegria não. Você não vai conseguir tirar o nosso brilho, viu Gabi? Pode falar o que você quiser, pode plantar o que você quiser. Você está achando que é quem? Se vocês querem ibope, não somos nos que vamos dar para você, está bom, meu amor? Faz o que você acha que tem que fazer, fala o que quiser falar, a sua língua é o chicote do seu corpo. Mas fala mesmo, que lá na frente nós resolvemos.

Em seguida, mencionou a ameaça de processo feita pelo casal.

- Vocês não falaram que vão processar? Então vai, a gente se vê no dia do processo. Lá eu me defendo e me justifico, porque você para mim não quer dizer nada.

Não foi só Gabi que recebeu um recado bem direto, Baronesa não esqueceu de deixar algumas palavras para Cartolouco.

- Como lá era um jogo de casal, eu não posso esquecer que é um casal. Gabi e Cartolouco, parem de falar o que vocês não lembram que fizeram, parem de justificar o injustificável, parem de querer se defender de uma coisa que vocês não têm defesa. Então assumam o erro e o que vocês fizeram. Eu não vou engolir mais sapo de ninguém, não vou ficar quietinha. Se você quer barulho, então vai lá e faz, mas eu não vou dar ibope.

Por fim, a loira pediu que o casal mantenha distância durante eventos e ressaltou que eles tiveram sorte de ter encontrado Rogério sozinho.

- Quando nos encontrar em algum evento, não vem falar com a gente, por favor. Eu não quero. Se eu estivesse lá com o Rogério, não tinha chegado perto de nós. O Rogério e educado, ainda aceitou você ir lá pedir as suas desculpas mais esfarrapas e falsas.