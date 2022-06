Linn da Quebrada admite frustração por não ter vencido o BBB22: - Entrei muito confiante

25/06/2022 | 13:11



Três meses após o fim do reality, Linn da Quebrada admitiu sentir frustração por não vencido o BBB22. A colunista Fábia Oliveira noticiou que a cantora revelou os seus sentimentos sobre a participação na casa mais vigiada do Brasil durante entrevista ao podcast Podpah.

- Eu acredito que entrei com a possibilidade de ganhar. Achei que eu pudesse ganhar. Ficou uma sensação de: Que m***a, eu perdi, c*****o! Entrei muito confiante com a possibilidade de ganhar. Mas acho que o Big Brother me ensinou a perder.

A artista explicou ser preciso aceitar o resultado e seguir em frente.

- Acho que é um processo de tentar me tornar um pouco mais leve, quando as pessoas falam campeã moral. Mas eu perdi, gente, eu perdi! É preciso encarar isso. Quando falam: Você tinha tudo para ganhar, eu torci tanto por você, eu me sinto ainda mais fracassada. Mas isso é ótimo. Eu adoro o fracasso. Tudo que eu construí até hoje foi com o fracasso.

Apesar de não ter levado o prêmio de um milhão e meio para casa, Lina reconhece que o BBB22 trouxe muitas conquistas.

- Sinto que ganhei muitas coisas ao sair. Hoje eu entendo isso. Não carrego isso como uma amargura, como muitas pessoas dizem, mas é um processo de reconhecimento do que eu ganhei ao perder