Urna eletrônica é aberta pela primeira vez em uma rede social

24/06/2022 | 11:55



Pela primeira vez, uma urna eletrônica foi aberta em uma rede social. A iniciativa faz parte de uma parceria entre Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Kwai, que tem o objetivo de combater a desinformação durante as Eleições de 2022.

Foram divulgados cinco vídeos no perfil oficial do TSE no Kwai, nos quais o coordenador de Tecnologia Eleitoral do Tribunal, Rafael Azevedo, abre e explica tudo sobre o equipamento, com uma linguagem bem informal e acessível. Por meio dos conteúdos, será possível descobrir como a urna é montada, os itens que a integram, a funcionalidade de cada um deles, entre outros aspectos.

O Kwai terá ainda uma página especial na plataforma com a tag #DeOlhoNaUrna, reunindo conteúdos desta ação, e também com link direcionando para o novo hotsite criado pelo TSE. O objetivo da página é reunir informações sobre a urna eletrônica em único local, dando visibilidade também às fases que integram o ciclo de vistorias do processo eleitoral, com informações detalhadas de cada uma delas, incluindo fases posteriores à realização das eleições. Traz ainda uma linha do tempo, com a cronologia dos avanços no equipamento e as características de cada modelo usado pela Justiça Eleitoral até hoje.