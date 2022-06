Musical 'Céu Estrelado' resgata o cancioneiro popular

24/06/2022 | 08:00



Uma menina nascida no interior do Brasil que, para realizar o sonho de ser cantora, sai de casa, contra a vontade do pai. A história do musical Céu Estrelado é comum a muitos brasileiros que vencem as dificuldades para se tornarem aquilo que almejam. Idealizado por Gustavo Nunes, com texto de Carla Faour, tem entre seus protagonistas a atriz e cantora Juliana Linhares. É ela que dá vida a Antonia. Seu pai, Cris, é interpretado pelo ator Bruno Garcia.

Nascida em Natal (RN), Juliana lançou recentemente seu primeiro álbum solo, Nordeste Ficção, com músicas feitas em parceria com compositores como Chico César e Zeca Baleiro. Ela diz que sua trajetória pessoal e profissional guarda semelhanças com a da personagem. "Migrar em busca da carreira na música é algo que faz parte da história do nosso país, né?", diz.

Entre as canções apresentadas estão Bate Coração e É o Amor. Direção musical: Tony Lucchesi; direção de cena: Vinícius Arneiro e João Fonseca.

Hoje (24), 19h; sáb. (25) e dom. (26), 17h. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, centro. R$ 30. https://bit.ly/ccbbceu

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.