Fernanda Lima entrega combinado feito com Rodrigo Hilbert para esquentar a relação

23/06/2022 | 09:10



Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert formam um dos casais mais celebrados entre os famosos brasileiros. Não é por acaso que os dois têm um programa na GNT chamado Bem Juntinhos, onde compartilham algumas intimdades da família.

Pais de três filhos, agora Fernanda resolveu falar da vida a dois. Ao receberem Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na atração, a apresentadora revelou que a vida amorosa estava tão morna por conta da correria do dia a dia e das obrigações com as crianças, que ela e Rodrigo fizeram um combinado:

A gente marcou de fazer sexo dia sim, dia não.

Uau!