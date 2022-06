Lucas Paquetá solta pipa, corta o dedo e será submetido a uma cirurgia

23/06/2022 | 00:14



Lucas Paquetá, jogador do Lyon e com grandes possibilidades de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar no fim do ano, revelou, nesta quarta-feira, em suas redes sociais, que será submetido a uma cirurgia na mão esquerda.

"Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequências. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã (quinta-feira) farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta", escreveu o atleta, que está de férias.

Antes da foto com a proteção no dedo, Paquetá postou fotos cortando o cabelo e outra com a mulher, festejando o aniversário dos filhos.

Eleito o melhor estrangeiro na liga francesa, Paquetá é nome certo na lista dos 26 convocados do técnico Tite para compor a seleção brasileira no Mundial a ser disputado no final do ano no Catar.