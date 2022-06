Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



23/06/2022 | 00:01



Os pacientes de oncologia de Santo André poderão, a partir de agosto, receber atendimento no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André, localizado na Vila Luzita. A partir do segundo semestre, a unidade estadual de saúde oferecerá atendimento com exames, consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia no equipamento de saúde andreense, por meio do programa AME Oncologia, lançado ontem pelo governo do Estado.

A iniciativa vai oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer em cinco AMEs do Estado, sendo Santo André, Taubaté, Itapetininga, Dracena e Mogi das Cruzes as primeiras unidades com atendimento integral. Juntos, os cinco espaços de saúde deverão atender mais de 3.200 pacientes por ano e realizar cerca de 20 mil sessões de quimioterapia. Taubaté e Itapetininga passam a prestar os novos tratamentos já na próxima semana.

O governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou o programa ontem, durante visita ao AME Barradas, unidade de referência na Zona Sul da Capital, que já presta atendimento a pacientes com câncer de pele e de intestino. “Estamos transformando 61 AMEs que vão ajudar a população de São Paulo a enfrentar o câncer. O AME é um projeto de sucesso, que atende milhões de pessoas todos os anos e que agora passa a oferecer novos tratamento e atendimento, que é o de combate ao câncer. Vamos começar com cinco AMEs no Estado fazendo também a quimioterapia e o conjunto dos outros AMEs com consultas, exames, diagnósticos e cirurgias”, disse o gestor.

As cinco unidades do AME passam a integrar a Rede Camargo de Combate ao Câncer e vão oferecer assistência mais próxima ao paciente, que não precisará mais se deslocar para outras cidades para receber atendimento. No total, o Estado irá investir, nesta primeira fase do programa, que poderá ter o atendimento em quimioterapia estendido para outras unidades, R$ 4,5 milhões, com custeio anual previsto de R$ 50 milhões.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ressaltou a importância da iniciativa para os moradores. “Contar com mais este serviço de saúde na nossa cidade é, sem dúvida, um grande reforço. A implantação do programa AME Oncologia, pelo Estado, traz a Santo André a infraestrutura necessária para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer, com exames, cirurgias e sessões de quimioterapia. Tratamento integral e de qualidade para a nossa gente”, destacou o chefe do Executivo.

O programa também vai oferecer assistência contra o câncer de pele e de intestino em outras unidades de todas as regiões do Estado – incluindo o ambulatório de Mauá, na região central do município. A previsão é que 61 ambulatórios passem a prestar atendimento com consultas, exames, biópsias e cirurgias contra o câncer de pele. As unidades terão agenda exclusiva para o tratamento oncológico, com prazo reduzido de 90 para 45 dias. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios com um protocolo especial para o tratamento da doença.