Charge - 21 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



21/06/2022 | 09:39



José Mauro Coelho renunciou ontem (20) à presidência da Petrobras e saiu do Conselho de Administração da estatal. Ele é o terceiro executivo a deixar o cargo desde o início do mandato de Jair Bolsonaro (PL). O diretor de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges, assume como presidente interino da petroleira. De acordo com especialistas, a mudança no comando da empresa não gera efeito positivo em relação às altas nos valores dos combustíveis.