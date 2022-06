São Caetano abre inscrições para o recadastramento da UniMais

Da Redação



20/06/2022 | 11:22



A Prefeitura de São Caetano publicou o edital de inscrições para o recadastramento, referente ao segundo semestre de 2022, na UniMais (Universidade Aberta da Terceira Idade), em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Os interessados têm até o dia 1º de julho para efetuarem o processo na Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade - Rua Rafael Correia Sampaio, 600, Bairro Santa Paula), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para se recadastrar, os requisitos são ser aluno das turmas B7 (iniciada em agosto de 2018), e B8 a B11 (iniciadas em fevereiro de 2019). Além disso, tem de comprovar ser residente na cidade, ter disponibilidade de tempo para frequentar os eventos e possuir no mínimo 50 anos na data da inscrição. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, durante dois anos.

“A UniMais traz novas oportunidades de aprendizado a pessoas com 50 anos ou mais. Além da educação, socializar e integrar a pessoa idosa na sociedade são os objetivos do programa”, ressalta a coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini.

DOCUMENTAÇÃO

Os interessados devem comparecer no ato da inscrição com os seguintes documentos originais: RG; CPF; comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone ou IPTU) e no nome do interessado (se os documentos estiverem no nome do cônjuge, deverá levar a certidão de casamento; se não tiver nenhum comprovante de residência em seu nome, deverá levar a declaração de residência da imobiliária ou proprietário do imóvel com firma reconhecida; ou apresentar o Cartão São Caetano.