São Bernardo FC vence, segue líder e invicto na Série D

Da Redação



19/06/2022 | 20:23



O São Bernardo FC segue invicto no Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde de ontem, em jogo válido pela 10ª rodada, o time da região manteve a liderança isolada do Grupo A-7 ao visitar e vencer o Cianorte por 1 a 0, no Estádio Albino Turbay. João Carlos, ainda no primeiro tempo, fez o gol que garantiu a invencibilidade do Tigre, que também continua a ser o único time nas quatro séries do Brasileiro que ainda não sofreu gol.

Com o resultado, o São Bernardo chegou a 22 pontos e deu mais um passo rumo à classificação à próxima fase. Em dez jogos são seis vitórias e quatro empates. Já o Cianorte segue estacionado com dez pontos, na sexta colocação da chave. O Santo André, primeiro time dentro do G4, chegou aos 11 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Oeste Barueri, anteontem, no Estádio Bruno Daniel.

O duelo entre São Bernardo FC e Cianorte começou bastante disputado, com as duas equipes procurando tirar o zero do placar. Mas isso só foi acontecer no decorrer do primeiro tempo, com João Carlos, que marcou aos 18 minutos e deixou o São Bernardo em vantagem. Na segunda etapa, o Cianorte até fez pressão pelo empate, mas sem sucesso.

Logo após a vitória no Paraná, o técnico Márcio Zanardi falou sobre a importância do resultado, que praticamente coloca o Tigre na próxima fase, e traçou o plano a partir de agora. “Chegamos aos 22 pontos, que era o nosso primeiro objetivo, ou seja, ficar entre os quatro classificados. Agora, o nosso segundo passo é terminar em primeiro no grupo.”

Com relação à partida, o treinador reclamou das condições do campo e também da arbitragem, mas elogiou a equipe adversária, apesar de avaliar que o São Bernardo poderia ter ampliado o marcador.

“Tivemos um jogo duro, contra uma equipe jovem, muito rápida, muito técnica. O campo estava muito ruim e foi uma arbitragem péssima, o que nos atrapalhou bastante. Mas a nossa equipe está muito focada e sabendo o que quer. Tivemos o controle do jogo e poderíamos sair com um placar maior ainda no primeiro tempo”.

Márcio Zanardi também fez elogios aos seus comandados e à postura do time até aqui na Série D, na qual ocupa a quarta colocação entre as 64 agremiações que estão na disputa, com 22 pontos ganhos. Fica atrás apenas do Amazonas-AM (também tem 22), Anápolis-GO (23) e Brasiliense-DF (25 pontos). “A equipe vem numa crescente. Muito madura. Um time que sabe sofrer quando tem que sofrer, e que agride quando tem que agredir”, avaliou.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da 11ª rodada da fase de grupos da Série D. No domingo, o São Bernardo faz um duelo paulista contra o Oeste, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, às 16h. No sábado, o adversário do Cianorte será o Santo André, no Bruno Daniel, às 15h.