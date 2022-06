Obituário - 16 de junho de 2022

Ademir Medici



16/06/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Roque Honório de Vasconcelos, 93. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Joao Augusto do Nascimento, 90. Natural de Goianinha (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Meyer Waisberg, 83. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9, em santo André. Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, Capital.

Alfredo Pedro de Moraes, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enes Araújo Laurindo, 78. Natural de Volta Grande (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Tavares das Neves, 57. Natural de São Paulo,

Capital. Residia no Parque Grajau, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 9, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Benedito Dias, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliete de Mello, 75. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Ayrosa, em Osasco. Dia 9, em Santo André. Cemitério Gethsêmani Anhanguera.

Severina Maria da Conceição, 68. Natural de Palmeirinha (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Carmo, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Dias, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Henrique Damião Remes Filho, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Fátima Azevedo, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Servidora pública. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilian Rodrigues Moraes, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em santo André. Vendedora. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Elza Carmem Arnoni do Nascimento, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Izabel Martinez Arnaud, 84. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Engi, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Ernalda Bezerra dos Santos, 75. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Parque Paulista, em Embu das Artes.

Sônia Maria Pantozzi, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Gerônimo Alarida Gomes, 70. Natural de Iaçu (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Dorgival Alves Pereira, 69. Natural de Cariús (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria Thereza Valero Merlo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Antonio Bento Silva, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Aparecido José Pereira, 67. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Vale da Paz, em Diadema.

Nilson Rodrigues de Souza, 67. Natural de Pietá (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Eunice Gouveia, 66. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo César Santos de Araújo, 64. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Cecília Aparecida de Deus Fernandes Oliveira, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Márcia Valéria de Freitas, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Edeval Catalano, 81. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Henrique Melhado de Mello, 26. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Deyse de Oliveira Valero, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Elaine Cristina Santos Araujo, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Argemiro Rosa da Silva, 89. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério Bom Jesus, em Paranapiacaba.

Vicente José dos Santos, 83. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Tavolaro, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Ricardo Antonio Paixão Santos, 80. Natural de Macaé (Rio de Janeiro). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Luizinha de Lima Santos, 79. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Edilma Lins de Carvalho, 75. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

João Alves Coutinho, 72. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Juarez Vicente de Paula, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Suzano (São Paulo). Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.

Roberto Gonçalves de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Celso Chaves Menezes, 64. Natural de Santo André. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Durvalino Antonio Amorim, 62. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Arlindo Geraldo do Nascimento Santos, 58. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Silvana Margarida dos Santos Gonçalves, 43. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 1º de junho. Cemitério São José.

Carlos Henrique Janes Silva, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.