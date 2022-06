Simaria fala sobre desentendimentos com Simone e atraso em show: -Não tenho necessidade de passar por isso

15/06/2022 | 08:10



Simaria, dupla de Simone, comemorou seu aniversário na última segunda-feira, dia 13, mas antes da festa, a cantora conversou com o colunista Leo Dias. Logo de início, ele quis saber quais foram os melhores momentos da vida dela:

- Para mim os melhores momentos foram o nascimento do Pawel e da Giovanna. Foram os momentos de maior felicidade da minha vida. Não foi quando eu escrevi minha primeira música, se dissesse: você trocaria tudo o que você tem hoje para viver em uma casa humilde com meus filhos? Eu trocaria.

Em seguida, ela entrou em um momento delicado de sua vida. Segundo Simaria, ela nunca comemora seu aniversário por conta de seu pai. Com muita emoção, ela falou sobre a dureza que foi perdê-lo e ainda próximo da data.

- Eu não comemorei meu aniversário nunca mais, porque meu pai morreu no dia 11 de junho e meu aniversário é dia 16. A partir daquilo ali, acabou para mim.

A cantora também falou sobre sua separação, que ocorreu há um ano.

- Eu perdi a admiração. Nossas vidas eram diferentes demais. Eu resolvia tudo. Aí chegou uma hora que eu falei: Cara, o que esse cara está fazendo aqui? E comecei a observar. Passei dez meses olhando. Eu dei sinais.

E explicou como foi o dia em que falou com ele:

- Eu tomei a decisão. Já tinha morrido o amor que eu sentia. Ele me chamou para jantar no dia dos namorados, há um ano, e eu fui. Sabe quando você senta em uma mesa e não reconhece a pessoa que está a sua frente? Eu fui os 40 minutos do trajeto até em casa focada, dizendo para mim mesma: Minha decisão está tomada. Quando parou o carro, ele disse que eu estava diferente. E eu falei: Pois é, né. Aí ele: Eu acho que qualquer coisa que eu disser agora, não vai servir mais, né? E eu: Com certeza. A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você.

Simaria ainda entrou no assunto de brigas e diferenças com sua irmã, Simone.

- Uma quer excelência no trabalho e para a outra está tudo bem. Vamos fazer assim eu te respeito e você me respeita. Você não gosta de decote, eu gosto. Mas fora dos palcos, é incrível. Só irmandade. Vivo com meus sobrinhos.

Recentemente as duas também protagonizaram uma briga durante a gravação do programa do Ratinho:

- Todo o irmão briga, né? Tudo o que vou fazer sou mandada calar a boca pela Simone.

Sobre o show da dupla em Caruaru, no qual Simaria chegou próximo do fim e Simone apresentou quase tudo sozinha, ela disse:

- Foi um final de semana decisivo para eu ter certeza que estou no caminho certo. Não tenho necessidade de passar por isso. Fazer trinta shows em um mês, ficar o dia sem sem comer, passar fome.