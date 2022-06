Sandra Oh entrega problemas de saúde causados por longas gravações de Grey's Anatomy

14/06/2022 | 08:10



Page cardio! Ser médica não é nada fácil e, ao que parece, interpretar uma também não. Sandra Oh, a eterna Cristina Yang de Grey's Anatomy, surpreendeu os fãs ao revelar diversos problemas de saúdes adquiridos na época em que estava filmando a série. Durante entrevista para Variety, no programa Actors on Actors, a atriz conversou com Jung Ho-yeon, de Round 6, e trouxe à tona as mudanças físicas e mentais que a produção lhe causou.

- Acho que o meu corpo inteiro ficou muito, muito doente. E ainda assim você segue o trabalho, certo? É tipo: Ah, não posso dormir, minhas costas doem, não sei o que está errado com a minha pele. Foi quando aprendi que a minha saúde precisava ser prioridade.

Sandra fez um baita sucesso na pele de Cristina, mas optou por deixar a personagem na décima temporada após perceber que sua saúde mental estava se deteriorando.

- Mas não diz respeito apenas ao seu corpo, correto? É a sua alma. Com certeza a sua mente. Você entende o que quero dizer? Porque no fim das contas não diz respeito a mais ninguém. Você precisa dar um jeito sozinha [...] Nosso trabalho não é apenas filmar, essa é apenas uma parte muito prazerosa da profissão. Nós podemos estar sentados aqui conversando, mas é um dia de trabalho. E isso também pode ser esgotante. Hoje, com mais alguns anos de carreira, concluí que preciso investir mais no meu lado criativo: seja dormindo, caminhando, meditando ou estudando, seja como for.

Disponível no Star+, atualmente, Grey's Anatomy está na 18° temporada acompanhando os dramas do Grey Sloan Memorial Hospital.