Tony Awards celebra 75 edições e esperança na Broadway

12/06/2022 | 07:00



A 75.ª edição do Tony Awards, que acontece neste domingo, 12, em Nova York, tem uma missão: celebrar a esperança de que a maior crise já enfrentada pela Broadway, por causa da covid-19, esteja finalmente ficando para trás. A cerimônia que escolhe os melhores do ano, com apresentação da vencedora do Oscar Ariana DeBose, será exibida no Brasil ao vivo pelo canal Film&Arts, a partir das 21 horas (de Brasília).

Muito por causa de adiamentos causados pela pandemia, em abril estrearam 15 novas montagens, e três outras peças fizeram seu retorno.

Entre elas, estão as indicadas A Strange Loop, Macbeth, The Minutes, Hangmen, American Buffalo, How I Learned to Drive, For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When the Rainbow is Enuf, Take Me Out e The Skin of Our Teeth.

Turistas

É um sopro de esperança para a Broadway, que estava bombando antes do coronavírus, com 14,8 milhões de ingressos vendidos e arrecadação de US$ 1,8 bilhão nas bilheterias na temporada 2018/ 2019.

E não foi só o fechamento dos teatros que afetou os números. O sumiço dos turistas, que correspondem a 65% da compra de ingressos, também.

Nesse ano, porém, a previsão é a de que 56,4 milhões de turistas visitem a cidade. Ainda menos que os 66,6 milhões de 2019, mas um número bom comparado aos dois últimos anos.

Na festa, Angela Lansbury receberá um Tony pelo conjunto da carreira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.