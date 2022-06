Áudio vazado da campanha de Petro acirra disputa

11/06/2022 | 07:00



A divulgação de áudios de uma reunião da equipe de campanha do candidato Gustavo Petro, poucos dias antes do 2° turno da eleição presidencial na Colômbia, no dia 19, acirrou ainda mais os ânimos da polarizada disputa.

A revista colombiana Semana publicou, na quarta-feira, 8, uma série de gravações de integrantes do Pacto Histórico, a coalizão liderada por Petro, em que se discutem estratégias de campanha para atacar rivais - entre eles Federico "Fico" Gutiérrez, Sergio Fajardo e Alejandro Gaviria, adversários no 1° turno - e conter danos de imagem diante de notícias de conversas de membros da coalizão com narcotraficantes sobre um plano de perdão judicial.

Os áudios foram divulgados em um momento particularmente decisivo da campanha, em que Petro e o conservador Rodolfo Hernández estão tecnicamente empatados. Uma pesquisa publicada ontem pelo jornal El Espectador mostra Hernández com 48,2% e o esquerdista Petro com 47,2%, dentro da margem de erro.

DENÚNCIA

Petro denunciou as gravações como "ilegais" e acusou o governo do presidente, Iván Duque, de envolvimento no vazamento dos áudios. Sua equipe apresentou uma denúncia formal à Procuradoria e pediu a abertura de uma investigação. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.