10/06/2022 | 23:59



Em busca da quinta vitória na competição e, de quebra, a manutenção da liderança. É com esse pensamento que o São Bernardo FC recebe hoje no novo gramado do Estádio 1º de Maio o Pérolas Negras, do Rio de Janeiro, às 16h, pela nona rodada do Grupo G-7 da Série D do Campeonato Brasileiro. Líder, com 16 pontos, mesma pontuação do Paraná, mas à frente no saldo de gols (6 a 5), o Tigre não terá vida fácil contra os cariocas. O capitão Rodrigo Souza está suspenso depois da expulsão contra o Nova Iguaçu na última Rodada. Matheus Salustiano e João Carlos, com o terceiro amarelo, também não jogam. A boa notícia é o retorno do zagueiro Helder, recuperado de incômodo muscular na coxa esquerda. Alex Reinaldo, de volta depois de se recuperar de dores na coxa direita, fica à disposição do treinador.



Para o técnico Márcio Zanardi, o Pérolas Negras, em oitavo na tabela, com oito pontos, já é conhecido após empate entre as equipes no primeiro turno. Mas requer cuidados, porque vem crescendo no campeonato e conquistou quatro de seis pontos possíveis contra o Oeste nos dois últimos duelos. “Já conhecemos, estão vindo em evolução, conseguiram quatro pontos em dois jogos contra o Oeste, equipe que joga sempre no erro do adversário. A gente vai precisar de muito cuidado. Estamos estudando bastante para não sermos surpeendidos e matar o jogo o quanto antes”, projeta.



“Partida difícil. E a Série D não tem jogo fácil. E para nos mantermos lá em cima a gente precisa fazer o dever de casa, que é pensar no resultado positivo para nos mantermos na primeira colocação”, diz o meia-atacante Lelê.



Neste confronto o Tigre também defende marca histórica. É o único time nas quatro divisões do Nacional que ainda não tomou gol. São 783 minutos jogados sem ser vazado. Para contar com bom público o Tigre fará promoção de ingressos. Na compra de um (R$ 20 inteira), torcedor leva três.