Consumidores gastam R$ 208 em presente

10/06/2022 | 09:56



Os consumidores do Grande ABC estão dispostos a pagar, em média, R$ 208 na compra do presente para o Dia dos Namorados, a ser celebrado no domingo. O preço ficou praticamente estável considerando a inflação acumulada de 12,13% nos últimos 12 meses até abril, segundo registro da PIC (Pesquisa de Intenção de Compras) apurada pela Umesp (Universidade Metodista de São Paulo).

Em relação a outros planejamentos para a data, como jantares e passeios, os entrevistados pretendem desembolsar R$ 270, o que indica aumento real de 4,2%.

Estima-se que os consumidores dos sete municípios movimentem cerca de R$ 69 milhões. Ao considerar a inflação anual, o resultado apresenta retração real de 3,8% sobre o último ano.

"Um fator explica a queda na projeção de movimentação financeira: a elevação da proporção de quem não vai presentear se elevou cerca de 7,5%", afirma o economista responsável pelo levantamento, Sandro Maskio, coordenador de estudos do Observatório Econômico e professor do curso de ciências econômicas da Umesp.

Segundo ele, apesar do baixo desempenho da economia e da lenta recuperação do mercado de trabalho, o aumento do gasto planejado é explicado pela ampliação das interações sociais nos últimos meses, com o afrouxamento do isolamento social.

Dentre os presentes mais procurados estão vestuários (61,3%), perfumes e cosméticos (12,5%), joias e bijuterias (5%).

COMÉRCIO

Para a data, a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) prevê crescimento na ordem de 20% sobre 2021. De acordo com o presidente da instituição, Pedro Cia Junior, o dia poderá aumentar o fluxo de clientes em restaurantes. Além dos setores citados pela Umesp, ele destaca as áreas de calçados, flores e chocolates.