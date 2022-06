Millie Bobby Brown não raspou o cabelo? Especialista mostra como fez peruca realista para atriz na quarta temporada de Stranger Things

08/06/2022 | 14:10



Quem assistiu a quarta temporada de Stranger Things deve ter levado um susto quando Eleven apareceu novamente com os cabelos raspados. Mas, calma, parece que tudo ficou apenas na ficção dessa vez. Em suas redes sociais, a designer de cabelos Sarah Hindsgaul, que trabalhou na produção da série, revelou que para gravar a cena, Millie Bobby Brown usou uma peruca.

Em um vídeo dos bastidores, a especialista explicou como tudo foi feito.

- O mais importante é ter um envoltório bem apertado em torno do próprio cabelo [de Millie], para que a forma de sua cabeça fique o mais natural possível, sem volumes. Para isso, molhamos o cabelo dela e o penteamos com um gel apertado na cabeça, deixando o cabelo achatado. Em seguida, a cabeça dela é enrolada firmemente em um material elástico, e a colocamos para secar sob o calor por 15 minutos. O segundo desafio foi garantir que [o forro da peruca] fosse transparente, para que pudéssemos ver seu couro cabeludo através do cabelo. Isso foi feito pelo Rob Pickens, que costurou tudo em pedaços de seda, para simular a pele.

Nos comentários, vários internautas ficaram chocados com a notícia, uma fã da série chegou a escrever:

Eu literalmente pesquisei no Google se ela havia raspado a cabeça novamente; foi uma aplicação tão incrível!

E você, ficou na dúvida também? Vale lembrar que na primeira temporada da série, Millie realmente raspou a cabeça para interpretar a misteriosa Eleven.