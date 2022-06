Felipe Neto se pronuncia sobre a polêmica com Tiago Leifert: Fico com imagem de brigão

08/06/2022 | 09:11



Não é novidade que Felipe Neto tem fama de brigão. No entanto, ao que parece, o youtuber não gosta nadinha da imagem que vive passando por aí e decidiu fazer uma live, na última terça-feira, dia 7, para colocar um ponto final na polêmica mais recente que envolve o seu nome: a treta com Tiago Leifert.

- Toda vez que saio nessas polêmicas, é ruim para mim, é péssimo para mim, porque toda vez que saio nesses sites fico com imagem de brigão, que caça polêmica. Vou ganhar mais dinheiro com isso? Não vou. Eu fui criado de uma forma que se vejo injustiça, eu fico p**o, não consigo dormir, ataca a minha ansiedade. Por isso que eu coloco tudo para fora... Mas este ano diminuiu muito. Meu Twitter está fechado agora, desabafou.

Tudo começou quando Felipe disse que Leifert é um nojo enquanto o ex-apresentador do BBB tratou o youtuber como gente inferior.

- Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior, disparou Leifert.

- Tiago Leifert me chamando de gente inferior é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia... Agora todo mundo pode ver quem o cara é. Ser chamado de gente inferior por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio, rebateu Neto.

Eita!