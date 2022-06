Após flagra de cadeira de rodas, Elton John abre o jogo e fala sobre a saúde

05/06/2022 | 09:11



Como você acompanhou, Elton John que está com os seus 75 anos de idade foi flagrado por um paparazzi recentemente usando cadeiras de rodas depois de um show da sua turnê e antes mesmo da apresentação gravada no Jubileu de Platina de Rainha Elizabeth II, e claro, assustou os fãs e seguidores de seu trabalho.

E em uma publicação nas redes sociais, o cantor fez questão de falar sobre o seu atual estado de saúde e revelar que está bem, e aproveitou para agradecer a preocupação de seus seguidores. Acompanhado de uma foto, Elton John escreveu:

Quero agradecer a todos os meus fãs por entrarem em contato para perguntar sobre minha saúde, depois que os tablóides publicaram uma história boba sobre minha aparência frágil em uma cadeira de rodas. A verdadeira história é que estou bem de saúde, amando meus shows e tocando e cantando no meu melhor. Eu dou 100 por cento todas as noites e nunca quero decepcionar, especialmente depois que todos esperaram tanto tempo para voltar a ver os shows. A resposta a cada show tem sido fenomenal e estou amando cada minuto. Depois de outro show empolgante de duas horas e meia, chegamos ao aeroporto de Leipzig pouco antes do toque de recolher, para descobrir que parte do aeroporto havia fechado. Foi uma caminhada extremamente longa para chegar ao avião, então minha equipe gentilmente colocou uma cadeira de rodas para que eu pudesse descansar meu quadril depois de fazer o show. Isso é tudo, pessoal.

Caso você não lembre, no mês passado Elton John anunciou o retorno de uma turnê para concluir sua longa série de shows de despedida.