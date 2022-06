Caracterizada como Juma de Pantanal, a atriz Alanis Guillen aparece grávida nas redes

02/06/2022 | 13:10



Vem bebê por aí? Em seus Stories no Instagram a atriz Alanis Guillen, que dá vida a Juma na novela Pantanal, deu um baita possível spoiler para o final da novela das nove da TV Globo.

O elenco do remake está no Mato Grosso do Sul gravando as últimas cenas para a trama, então o vídeo que a atriz compartilhou deveria ser apenas mais uma comemoração de fazer parte deste projeto, mas a barriga falsa que ela utilizava enquanto estava caracterizada de Juma levou os espectadores a criarem esperanças de que o autor Bruno Luperi seguirá, pelo menos em partes, o mesmo rumo da versão original da novela.

Porém, vale lembrar que a Juma, interpretada por Alanis, já declarou que não deseja ter filhos com Jove. O que será que podemos esperar dos próximos capítulos, hein?! A trama deve ir ao ar até outubro, então vamos cruzar os dedos e esperar um bebê oncinha a caminho!

Para quem não se lembra, na primeira versão de Pantanal, Juma engravida de Jove já na reta final da novela e Leandra Leal foi a criança que interpretou a filha do casal.