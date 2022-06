Ana Cañas e Raíces de América abrem a programação musical de junho

Da Redação



02/06/2022 | 12:51



No primeiro fim de semana de junho, a programação musical retorna em grande estilo ao teatro do Sesc Santo André. Na sexta, dia 3, às 21h, a cantora e compositora Ana Cañas apresenta seu novo show "Ana Cañas Canta Belchior". No sábado, dia 4, às 20h, o Grupo Raíces de América desfila os grandes sucessos que marcam seus 42 anos de existência e que se misturam à própria história e música da América Latina.

Dia 03/6 - SHOW “ANA CAÑAS CANTA BELCHIOR”

Esse projeto, iniciado durante a pandemia de Covid-19, nasceu da ideia do que era pra ser uma live única, mas foi crescendo e desdobrou-se em álbum e turnê integralmente dedicados ao compositor cearense. A emocionante repercussão do público sobre a interpretação de Ana Cañas, aliada ao mergulho profundo que ela fez na obra de Belchior, foram fundamentais para que a iniciativa seguisse e se tornasse o novo álbum da artista, lançado no segundo semestre de 2021.

ANA CAÑAS

É uma cantora e compositora brasileira nascida em São Paulo. Estreou em 2007 no cenário musical brasileiro com o lançamento do álbum Amor e Caos (Sony Music), que traz as primeiras composições autorais de Ana e uma versão para a canção "Coração Vagabundo", de Caetano Veloso, que integrou a trilha sonora da novela Beleza Pura, da Rede Globo. O álbum de estreia foi muito elogiado pela crítica especializada, considerando Ana a grande revelação musical do ano. Em 2008, participou da edição do programa Som Brasil Cazuza, exibido pela mesma emissora e concorreu ao Prêmio Multishow 2008, na categoria "Revelação".

Em 2009, lança o segundo disco de estúdio, intitulado Hein? (Sony Music), que contém parcerias com Arnaldo Antunes e a participação de Gilberto Gil ao violão. A canção "Esconderijo", de autoria da própria Ana, alcançou projeção nacional ao integrar a trilha sonora da novela Viver a Vida, de Manoel Carlos. "Esconderijo" também foi eleita pela revista Rolling Stone uma das melhores músicas do ano e ganhou clipe em película dirigido por Selton Mello.

Em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19, a artista idealizou uma live em homenagem à obra de Belchior. Realizada por meio de financiamento coletivo, a apresentação online foi um imenso sucesso de público e crítica e culminou na realização do álbum, gravado entre 2020 e 2021, somente com canções do cantor e compositor cearense.

Dia 04/6 - SHOW RAÍCES DE AMÉRICA

Comemorando 42 anos de atividade, é uma banda que carrega a bandeira e a música da América Latina. Os músicos sobem ao palco utilizando em cena cerca de 30 instrumentos. No repertório serão revisitados os temas mais conhecidos, entremeados por músicas folclóricas e canções populares que fizeram história junto com o grupo, como: "Soy Loco Por Ti América", "Fruto do Suor" e "Guantanamera", além de obras dos compositores Atahualpa Yupanqui, Daniel Vigliette, Violeta Parra, Chico Buarque de Holanda, Vinicius de Moraes, Geraldo Vandré, dentre outros.

No início da década de 1980, artistas brasileiros, argentinos e chilenos, que viviam na capital de São Paulo, formaram um grupo de música latino-americana, que misturava o som característico dos instrumentos andinos (tarkas, charangos e quenas) a violões e baixos elétricos. O grupo, já denominado Raíces de América, estreou no Teatro Procópio Ferreira sob a direção do saudoso diretor Flávio Rangel. Essas apresentações que são um marco antológico na história do grupo, contaram com a participação da atriz Isabel Ribeiro. O sucesso foi imediato, repercutiu em toda a América Latina e impulsionou as vendas dos discos lançados nos anos seguintes. De lá pra cá, a trajetória do grupo, que atravessa décadas e fronteiras, mantém o sucesso e suas raízes, mantendo e ampliando o público fiel que o acompanha.

Ficha Técnica

Guilermo Verdaquer (baixo)

Fabian Famin (violão, charango)

Alamiro Sanhueza (bateria, timbales)

Chico Pedro (Quena, Zampoña, Tarkas, Ocarinas y Flauta Tranversal)

André Perine (Violão, guitarra, baixo, charango, fretless, voz, viola caipira)

Jara Arrais (Violão, Charango e Voz)

O Teatro do Sesc Santo André opera, neste momento, com capacidade total de público. O uso de máscaras faciais como forma de contenção da Covid-19 é recomendado em todos os espaços da unidade e, principalmente, durante os espetáculos no teatro, por se tratar de ambiente fechado.

Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo ?Portal Sesc SP<https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/>, ou presencialmente nas bilheterias das unidades da Rede Sesc SP.

SERVIÇO

MÚSICA - SESC SANTO ANDRÉ

ANA CAÑAS CANTA BELCHIOR

Dia: 03/6, sexta, às 21h

RAÍCES DE AMÉRICA

Dia: 04/6, sábado, às 20h

Local: Teatro do Sesc Santo André

Classificação etária: 12 anos

Venda de Ingressos:?online?no?Portal Sesc SP<https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/> a partir de terça-feira, às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir de quarta-feira, às 17h.

Importante:? a cada semana são disponibilizadas as vendas dos ingressos para os shows e espetáculos teatrais da semana seguinte.

Valores de Ingressos

R$40,00?- público geral. R$20,00?- categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente. R$12,00 - Credencial Plena?válida

Valor Estacionamento - Espetáculos

R$6,00?– portadores de Credencial Plena válida

R$11,00?– público geral