Região promove eventos do mês do meio ambiente

Renan Soares

Especial para o Diário



02/06/2022 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC vão realizar programação extensa durante o Junho Verde, com objetivo de chamar atenção da população para a conservação do meio ambiente, seus ecossistemas e dos seres vivos, fundamentais no controle da temperatura, da poluição e no gerenciamento dos recursos naturais do planeta. Entre as ações planejadas estão palestras e de plantio de mudas.

Marta Marcondes, bióloga, professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e coordenadora do IPH (Índice de Poluentes Hídricos) valoriza o fato de a região fazer parte da iniciativa. “Importante que as prefeituras olhem para a questão ambiental. Faz com que a população se envolva e comece a discutir ações para contribuir com a preservação dos ecossistemas. O Grande ABC deveria contribuir com a recuperação das áreas de mananciais. Nós somos um resquício da Mata Atlântica”, avalia.

Em Santo André, a programação conta com diversas atividades gratuitas, como eventos, minicursos, visitas monitoradas e concurso de fotografia. O Parque Celso Daniel recebeu ontem a abertura da programação com disponibilização de serviços como o RGA (Registro Geral Animal), cadastro para esterilização cirúrgica e informações sobre cuidados para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue.

No domingo, às 10h, vai acontecer plantio simbólico no Parque Central, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O IV Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André começa dia 22, quando será divulgado o edital.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) programa atrações para crianças e adultos. Nos dias 8 e 14 haverá visita monitorada ao aterro sanitário. O público infantil também poderá participar de atividades no Parque Ipiranguinha, nos dias 18 e 25. Na primeira data, a autarquia vai realizar a 6ª edição da Gincana Ecológica, conjuntamente com a primeira edição do Parque Recicla. Já no dia 25, o Vivenciando a Nossa Cidade vai permitir que as crianças possam ter novos olhares sobre os parques e marcos da cidade.

São Bernardo prepara programação entre domingo e o dia 10. Começando com Domingo Ecológico, neste fim de semana, na Prainha do Riacho Grande, com atrações musicais, incluindo apresentação do Demônios da Garoa, continuando com curso on-line sobre o atlas socioambiental da cidade (segunda-feira), oficina de meio ambiente na Pinacoteca (terça-feira), cinema ambiental seguido de bate-papo (quarta-feira), seminário sobre meio ambiente e cidadania (dia 9), e trilha no Parque Ecológico Imigrantes (dia 10).

Já em São Caetano as comemorações começam domingo com o Pedal Sustentável na Rua de Lazer da Avenida Presidente Kennedy, das 10h às 16h, com tendas e bicicletas para a família (adaptadas) e triciclos. O evento é gratuito e acontecerá, também, nos outros domingos do mês de junho. Diadema exibe hoje e amanhã sessão de cinema sobre meio ambiente para estudantes da rede municipal no Cine Eldorado (Avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55, Eldorado). No domingo, acontece a Feira Viver Bem Diadema, no Parque do Paço. A atividade vai reunir produtores de alimentos saudáveis, além de palestras de educação ambiental e música ao vivo.

Mauá divulgou a programação com trilhas para estudantes (hoje e nos dias 9 e 10), além de cursos, oficinas e plantio de mudas de árvores às margens do Rio Tamanduateí para o público geral (dia 25). Em Ribeirão Pires a programação começou ontem com mutirão da castração de cães e gatos no Centro de Controle do Zoonoses; segunda-feira será a inauguração do Ecoponto, no pátio de veículos do Parque Aliança; dia 12, o projeto de educação ambiental com o 1º Grupo de Bombeiros Mirins da cidade; dia 19, atividade de observação de aves aberta ao público, no Parque Oriental; dia 21, Educação Ambiental com idosos do Centro de Referência ao Idoso. As inaugurações do Pomar Urbano Municipal e da Horta Urbana devem acontecer neste mês, mas sem data definida. Rio Grande da Serra não respondeu.