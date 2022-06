Razer Barracuda: linha de headsets gamer chega ao mercado

Da Redação

A Razer anunciou os novos headsets Barracuda e Barracuda Pro, além de uma atualização no já lançado Barracuda X. A nova família de gadgets se destaca pela portabilidade e pelos recursos de ponta, que podem ser usados em casa ou até na rua.

Graças à tecnologia híbrida de cancelamento ativo de ruído (ANC), o Barracuda Pro oferece ao consumidor uma experiência de áudio ininterrupta em diversos ambientes – em sessões intensas de jogos, que exigem foco máximo, ou mesmo para ouvir música ao ar livre, quando o principal objetivo é silenciar os barulhos externos e imergir totalmente na experiência sonora.

Já o recurso Razer SmartSwitch Dual Wireless permite que o Barracuda Pro seja conectado a dois dispositivos simultaneamente e que o usuário alterne entre eles facilmente. Dessa forma, com um único toque e sem precisar desemparelhar e emparelhar novamente o dispositivo, é possível mudar entre o áudio de um game no PC e o atendimento a uma chamada do smartphone, por exemplo.

Todos os modelos Barracuda estão habilitados tanto à conexão Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) quanto à conexão Bluetooth 5.2, sendo a primeira ideal para alcançar alto desempenho em jogos de alta velocidade e a segunda para a praticidade do uso com dispositivos móveis.

Seja para combinar uma estratégia com os amigos durante uma partida ou para falar com familiares pelo telefone, o Barracuda Pro oferece comunicação de voz com qualidade graças aos seus microfones integrados duplos com captação direcional beamforming e cancelamento de ruído.

A tecnologia, otimizada para melhor captação vocal, ainda permite a ativação de três níveis de supressão de ruído ativo, que podem ser ajustados por meio do aplicativo Razer Audio.

Os novos drivers Razer TriForce Bio-Cellulose de 50mm do Barracuda Pro oferecem qualidade sonora, natural e detalhada. Para um som puro e não diluído, o headset tem seu próprio amplificador de áudio embutido, o excelente THX Achromatic (THX AAA)TM, que garante distorção ultrabaixa, relação sinal-ruído aprimorada, maior faixa dinâmica e melhor potência de saída.

Além disso, conta com tecnologia THX Spatial Audio, que proporciona acústica posicional avançada para jogos e, consecutivamente, uma experiência mais imersiva – inclusive com música, filmes e séries.

Headset híbrido com som de qualidade

Anunciado junto com o Barracuda Pro, o Razer Barracuda conta com drivers TriForce Titanium de 50mm da Razer e tecnologia THX Spatial Audio para um som mais detalhado e potente, que torna a experiência com filmes e jogos ainda mais real. Seu arco de cabeça com preenchimento FlowKnit Memory Foam proporciona máximo conforto mesmo em longas sessões – e combina com a facilidade dos controles posicionados diretamente no headset.

O Barracuda também tem conectividade Razer SmartSwitch Dual Wireless e um microfone integrado duplo com captação direcional beamforming e cancelamento de ruído, proporcionando aos usuários uma experiência sem fio versátil por até 40 horas de uso contínuo a partir de uma única carga de bateria. Para dispositivos antigos, o Barracuda pode ser usado com cabos de 3,5 mm (P2).

Headset de todos os dias

Completando as novas adições à família de produtos Barracuda está o Barracuda X, que acaba de ser atualizado. A partir de agora, o headset é totalmente compatível com Bluetooth, graças à tecnologia Razer SmartSwitch Dual Wireless, e tem duração da bateria mais do que dobrada em relação à versão anterior, com até 50 horas de uso a partir de uma única carga.

Além disso, é o headset ideal para jogos multiplataforma, pois é leve , conta com um microfone cardioide HyperClear removível e tem drivers Razer Triforce de 40mm para som Surround 7.1.

RAZER BARRACUDA PRO

Tecnologias de conectividade Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz e BT)

Tecnologia Híbrida de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

Drivers Razer TriForce Bio-Cellulose 50mm

Amplificador de áudio acromático THX (THX AAA™)

THX Spatial Áudio

Microfones duplos integrados com cancelamento de ruído

Conchas auriculares com espuma Memory Foam

Peso: 340g

Autonomia de bateria de 40 horas

Carregamento via USB-C

Preço sugerido no Brasil: R$ 2.299,00

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: julho/2022

RAZER BARRACUDA

Tecnologia de conectividade Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz e BT) e 3,5mm Analógico

Drivers Razer TriForce Titanium 50mm

THX Spatial Áudio

Microfones duplos integrados com cancelamento de ruído

Conchas auriculares com espuma FlowKnit

Peso: 300g

Autonomia da bateria de 40 horas

Carregamento via USB-C

Preço sugerido no Brasil: R$ 1.449,00

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: julho/2022

RAZER BARRACUDA X

Tecnologias de conectividade Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz e BT) e 3,5 Analógico

Drivers Razer TriForce 40mm

7.1 Som Surround

Microfone Cardioide Razer HyperClear removível

Conchas auriculares com espuma FlowKnit

Peso: 250g

Autonomia da bateria de 50 horas

Carregamento via USB-C

Preço sugerido no Brasil: R$ 889,00

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: julho/2022

